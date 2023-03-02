الكهرباء: تركيب 1.9 مليون عداد كودى وتسهيلات فى سداد المقايسات



قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة ، إن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تلقت حوالى 2.8 مليون طلب عداد كودى للمبانى المخالفة بدلا من الممارسة والتى تعتبر سرقة للتيار الكهربائي.

وأوضح حمزة فى تصريح خاص لصدى البلد أن عدد العدادات الكودية التى تم تركيبها حتى الآن على مستوى شركات التوزيع التسعة بلغ 1.9 مليون عداد كودى .

وتابع حمزة أنه تم معاينة 2.2 مليون طلب وتم سداد مقايسات 1.6 مليون طلب لتركيب العداد الكودى .

أسعار المقايسات والعداد الكودى

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن سعر متر مقايسة الكهرباء للمنازل حوالى 900 جنيه لكل 100 متر بالقرى، و1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن ، أما المحال التجارية فالمقايسة فى المدن تصل الى 2200 لكل 100متر أما فى القرى فتصل 1100 جنيه لكل 100 متر.

ؤأوضح المصدر أن الشركة القابضة منحت المتعثرين عن سداد المقايسات فرصة لتقسيط المقايسة على سنتين بدون فوائد.

كما ذكر أن أسعار تركيب العداد الكودى تختلف من مكان لآخر فسعر عداد الكهرباء في المنازل يصل إلى 1000 جنيه و في المحلات التجارية يتراوح من 1300الى 1800 جنيه.



تقديم طلب تركيب العداد الكودى الكترونيًا

يمكن تقديم الطلب "أون لاين" من خلال 5 خطوات وهى :

1- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختر منصة خدمات المواطنين.

2- الضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودى

3-املأ استمارة البيانات المطلوبة

4- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى

5- الضغط على خانة (ارسال الطلب)

كيفية متابعة طلب التقديم

أوضحت "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، طريقة متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الوسائل التالية:

- الدخول على الموقع الالكترونى نفسه لمتابعة طلب التقديم.

- تابعة البريد الإلكترونى الخاص بك والذى قمت بإدخاله من ضمن البيانات.

- سيتم ارسال رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف الذى قمت بوضعه فى خانة البيانات.

مميزات العداد الكودى



1- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

7- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب استهلاكك.

8- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.