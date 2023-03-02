وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمدينة برج العرب

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمدينة برج العرب الجديدة، إحدى المدن التي تنفذها وزارة الإسكان بالإسكندرية، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حالياً بالمدينة، ولا سيما مشروعات المرافق والطرق والكهرباء.



واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة برج العرب الجديدة، مؤكداً على المتابعة الدقيقة والمستمرة من مواقع العمل للمشروعات الجارية.



وفي ذات السياق، أوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم وجارٍ مؤخراً تنفيذ مشروعات بنية تحتية بالمدينة بقيمة حوالي 1.6 مليار جنيه بإجمالي 26 مشروعاً، وذلك في قطاعات المرافق والطرق والكهرباء، والزراعة، وغير ذلك، بجانب مشروعات الصيانة الدورية.



وأضاف رئيس جهاز برج العرب الجديدة، أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي وبالوعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمدينة، وكذا المرافق الداخلية ( مياه – صرف صحي – فرمة الطرق ) لعدد 1198 قطعة أرض سكنية بالحي السكني التاسع، بجانب الانتهاء من رصف الطرق المحيطة بسوق الجملة المركزية، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، وأعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة ( طريق المطار) بطول 12 كم، لأهميته، كونه يربط بين المدينة ومطار برج العرب الدولي ومنه إلى طريق محور التعمير والطريق الصحراوي، وتنفيذ طريق الغابة الرابط بين طريق المدخل الشرقي للمدينة وطريق الغاز المؤدي لسوق الجملة المركزي والمناطق الصناعية، ويعتبر من أهم الطرق المنفذة حديثاً، ويهدف المشروع إلى ربط طريق المدخل الشرقي للمدينة بالطريق المؤدي إلى سوق الجملة المركزي ومنه إلى المناطق الصناعية بالمدينة، ولمنع سير سيارات النقل الثقيل داخل شوارع المدينة، والاستلام النهائي للطرق الداخلية بمنطقة ابني بيتك، وتنفيذ أعمال تنسيق وتجميل الجزيرة الوسطى وجانبى المحور المؤدي من ميدان ليسيكو وحتى عمارات وأراضى الإسكان الاجتماعى بالحى الثامن.



وقال رئيس الجهاز، إن المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المرافق تشمل: أعمال التوسعات لمحطة رفع الصرف الصحي ج بهدف استكمال فصل منظومة الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي ورفع كفاءة منظومة روافع مياه الصرف الصناعي بالمدينة، وشبكة ري المسطحات الخضراء " المرحلة الأولى " بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً للأحياء السكنية (7،3،2،1)، والخط الناقل من محطة الرفع إلى الأحياء المطلوب ريها، وشبكة المرافق الداخلية ( مياه شرب – صرف صحى – فرمة طرق ) لباقي المجاورة الأولى بالحي السكنى الخامس، وتنفيذ المرافق الداخلية ( مياه الشرب والحريق والصرف الصحى وتصريف مياه الأمطار – الرى – الطرق " فرمة " ) للمنطقة الواقعة بحري الحى السكنى الأول.

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه في قطاع الطرق جارٍ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق حسن علام الرابط بين مدخل مدينة برج العرب وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم بهدف تطوير المدخل الغربي للمدينة وربطها بطريق الساحل الشمالي ومحور التعمير، والمرحلة الثانية للطرق بالمنطقة الصناعية الخامسة ( أ ، ج )، وتطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافورى بطول 3.5 كم وكوبرى أعلى السكة الحديد، و2 كوبري سطحى على ترعة بهيج ببرج العرب بهدف توسعة وتطوير المدخل الرئيسي والقضاء على الزحام بمزلقان السكة الحديد، وأعمال الإصلاح الناتجة عن أعمال توصيل الغاز بالحي السكني الثامن والتاسع.



وأضاف المهندس السيد همام، أنه في قطاع الكهرباء، جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المجاورات ( الأولى، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ) بالحي السكنى السادس، وشبكة كهرباء الأراضي المخصصة ( إسكان قومي ) للجمعيات والهيئات والشركات بالحي الثامن، وشبكة كهرباء منطقة 890 قطعة أرض بالمجاورة الأولى بالحي السكنى الثامن، وشبكة كهرباء 370 قطعة بالمجاورة الرابعة بالحي السكنى الخامس، وشبكة إنارة الطرق الرئيسية بشرق المدينة، واستكمال شبكة كهرباء المحور المركزي بهدف توفير التغذية الكهربائية للأراضي الخدمية بمنطقة المحور المركزي، بالإضافة إلى إسناد تنفيذ شبكة كهرباء المجاورة الخامسة ( أ ، ب ) بالحى السكنى السادس، وأعمال الإنارة بأعمدة الهاى ماست لمشروع تطوير وتوسعة محور طريق حسن علام .





وأشار المهندس السيد همام، إلى أنه جارٍ تنفيذ مبنى حضانة الأطفال بالحي السكني الثاني، بالإضافة إلى إسناد تنفيذ أعمال زراعة وتجميل وتنسيق الموقع لمنطقة 134 عمارة ( إسكان محدودي الدخل ) بالحي السكني التاسع، وأعمال زراعة وتجميل الطريق من ميدان النصر حتى سوق الجملة المركزي والمناطق المحيطة بسوق الجملة، وكذلك الطريق المؤدي لطريق المطار.



وقال: تتم أعمال الصيانة الخاصة بالمسطحات الخضراء داخل المدينة عن طريق 3 مناقصات تغطي أحياء المدينة، وكذا أعمال صيانة أعمدة الإنارة، كما قام الجهاز بطرح 5 مناقصات لأعمال النظافة تشمل جميع أحياء المدينة والمناطق الصناعية والمداخل، وتم إسناد 4 عمليات منها، كما قام الجهاز بالإعداد لطرح أعمال رفع الكفاءة لمحاور الطرق المؤدية لمنطقة الجامعات ومنطقة الإسكان الاجتماعي بالحيين الثامن والتاسع.



جدير بالذكر أن مدينة برج العرب الجديدة هي إحدى مدن الجيل الأول من المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمتع بموقع متميز لقربها من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، وكذا لقربها من القرى السياحية ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور أيضا مطار برج العرب الدولي وإستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بمسافة 28كم، كما تعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندريه