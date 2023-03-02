روسيا تتهم أوكرانيا بتخزين أسلحة في المحطات النووية

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بلاده تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توخي الحذر بشأن معلومات حول تخزين كييف للأسلحة بالمحطات النووية.

وقال أوليانوف لوكالة تاس: “لا نزال على اتصال مع قيادة سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وندعوها إلى توخي اليقظة ولا سيما أن لدى الوكالة بعد نشر موظفيها مؤخرا في جميع المحطات النووية الأوكرانية إمكانيات للمتابعة الفعالة”.

وكانت قد أعربت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك اليوم الخميس، عن انزعاج ألمانيا من الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية أكبر الدول اقتصادياً في العالم في عاصمة الهند نيودلهي اليوم الخميس، مما يمهد الطريق لاختبار كبير في الدبلوماسية الهندية في الوقت الذي تحاول فيه التغلب على التوترات بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت بيربوك، إن روسيا منعت الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين من التركيز على القضايا التي أنشئت من أجلها المجموعة.

كما دعت روسيا إلى العودة إلى "تطبيق كامل" لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية والموقعة مع الولايات المتحدة، والتي أعلنت روسيا تعليقها الشهر الماضي.