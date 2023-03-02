الأعظم في تاريخ ليفربول.. محمد صلاح على أعتاب إنجاز أسطوري بالدوري الإنجليزي

بات النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على بعد خطوة واحدة من تحقيق أعظم إنجاز فردي في تاريخ مشاركات الريدز بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من البريميرليج.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 127 هدفا مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة روبي فاولر الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي (127 هدفا)، وهدفين للانفراد بالإنجاز الأسطوري.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا أو أكثر للموسم السادس على التوالي مع ليفربول، بعد هدفه في شباك وولفرهامبتون، أمس الأربعاء.

وستكون المباراة المقبلة لفريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم

وشارك محمد صلاح في 36 لقاء بقميص ليفربول هذا الموسم، سجل 20 هدفا، وصنع 9 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح 80 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.