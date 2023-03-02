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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استفاد منها 557 ألف مواطن..

مدبولي: نصيب المنيا من تكافل وكرامة بلغ 15 مليار جنيه

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نصيب محافظة المنيا من تكلفة العلاج على نفقة الدولة في عام 2014 كان 141 مليون جنيه فقط، وزادت لتصبح في العام الماضي 500 مليون جنيه، موضحا أنها تضاعفت بنسبة 250%.

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وأضاف "مدبولي"، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا وقراها ومدينة المنيا الجديدة، أن عدد المواطنين الذين تم علاجهم من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار كان 78 ألف حالة عام 2014، وزادوا ليصلوا 147 ألف حالة في عام 2022، منوها بحجم العمل والجهد الذي تقوم به الدولة من أجل توفير صحة أفضل للمواطنين.

الدولة صرفت 7 تليريونات

وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة قامت بصرف 7 تليريونات جنيه خلال الفترة السابقة في المشروعات، فمصر تحتاج لـ 70 تليريونا من أجل إكمال المشروعات.

وأوضح أن نصيب المنيا من تكافل وكرامة يقترب من 15 مليار جنيه ليستفيد منها أكثر من 557 ألف مواطن.

مدبولى العلاج على نفقة الدولة تكافل وكرامة محافظة المنيا الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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