رئيس الوزراء: 3 مليارات جنيه مخصصة لإنشاء وحدات سكنية بالمنيا الجديدة.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير وحدات سكنية لـ أهالي المنيا، وأن هناك وحدات حضرية تم إنشاؤها فى أماكن كانت غير آمنة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الجديدة بالمنيا، إن الجميع عليه أن يتذكر الأوضاع قبل وبعد تطوير المناطق غير الآمنة.

وأضاف: "أتذكر كلمة الرئيس السيسي:ما ننامش ويجب مسابقة الزمن لبناء وحدات سكنية لسكان المناطق غير الآمنة".

ولفت إلى أن هناك 24 ألف وحدة سكنية جديدة فى مدينة المنيا الجديدة، وهناك وحدات سكنية يتم تنفيذها، وهناك أيضًا 3 مليارات جنيه مخصصة لإنشاء وحدات سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم القضاء على المناطق غير الآمنة فى المنيا، لتوفير حياة أفضل للمواطنين.



