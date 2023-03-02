الكويت تعزي اليونان في ضحايا حادث تصادم القطارين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن التضامن مع جمهورية اليونان إثر الحادث الأليم لتصادم قطارين قرب مدينة لاريسا وسط اليونان والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وتقدمت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الخميس، بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية اليونان، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

