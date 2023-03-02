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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1000 جنيه زيادة للموظفين بداية من 1أبريل .. السيسي يزف بشرى سارة للمصريين

أموال
أموال

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجه الحكومة بـ بالتنفيذ الفوري لـ الإجراءات التالية، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من شهر إبرايل المقبل 2023.

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الرئيس السيسي: بفضل الله تم حماية مصر وحدث بها تقدم

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الرئيس السيسي يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبدء صرفها أول أبريل 2023

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد المشروعات الخاصة بحياة كريمة فى المنيا، :" أنه يطالب الحكومة بزيادة الدخل بحد أدنى 1000 جنيه شهريَا   ".

ولفت إلى أنه سيكون هناك زيادة فى الحد الأدنى لـ الأجور للعاملين بالدولة.

 

 

زيادة رواتب الموظفين 1000 جنيه
ووجه الرئيس السيسي، الحكومة لتنفيذ الإجراءا التالية، وذلك خلال كلمته في المنيا.

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
كما قرر الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
النسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
النسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات بنسبة 15% 
كما قرر الرئيس السيسي، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.
 

السيسي الحكومة الرئيس السيسي حياة كريمة الاجور المنيا

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