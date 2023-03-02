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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفئات المستفيدة من قرارات الرئيس بـ زيادة المرتبات اليوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي اليوم لدعم المواطن والتوجه بزيادة الحد الأدنى للأجور.

 

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وقال التهامي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"   قرارت الرئيس السيسي تراعي المواطن البسيط".

وأضاف :"  الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الفئات البسيطة من الشعب المصري".

وتابع :"الرئيس السيسي يتخذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية من أجل دعم المواطن المصري كي يستطيع مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ".

وأكمل جمال التهامي :" كافة فئات الشعب المصري تستفيد من حزمة قرارات الرئيس السيسي اليوم"، مضيفا:" نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي لأنه يهتم بالمواطن".

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