قرار عاجل من المجر بشأن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

أرجأ البرلمان المجري، اليوم الخميس، التصويت على التصديق على عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتم تأجيل التصويت على التصديق على عضوية فنلندا والسويد في الناتو، إلى أسبوع العمل الذي يبدأ في 20 مارس.

وفي أسبوع 13 مارس، لا ينعقد البرلمان، لأن يوم 15 مارس هو يوم عطلة رسمية في المجر.

وفي قت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن حكومة بلاده تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكن نواب البرلمان المجري ليسوا متحمسين للتصديق عليه، حيث تقوم سلطات هذه الدول بنشر "أكاذيب مخزية" حول المجر.

وأضاف أوربان، أنه بعد التصديق على القرار، ستنمو الحدود المباشرة بين الناتو وروسيا بمقدار 1000 كيلومتر.

ووافق رئيس الجمعية الوطنية المجرية على اقتراح عدد من النواب بإرسال وفود من البرلمان المجري إلى كلا البلدين.