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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة -  حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" –  مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي -  يوسف أسامة نبيه .

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