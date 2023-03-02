دوي صافرات الإنذار.. إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم الخميس، وفقًا لبيانات خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المخابرات الروسية، إن السلطات الأوكرانية بدأت في تعبئة موظفي محطات الطاقة النووية في القوات المسلحة.

وقال متحدث باسم المخابرات الروسية، “وفقًا للمعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها من الشبكة في صناعة الطاقة في أوكرانيا، قررت قيادة البلاد، نظرًا للحاجة الملحة للقوى العاملة في المقدمة، تنفيذ أنشطة تعبئة في محطات الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا وريفنا وخميلنيتسكي”.

كما أشار إلى أن هناك معلومات حول الاستياء والاحتجاجات المتزايدة بين أفراد حزب الشعب الجديد.