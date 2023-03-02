قيادي بمستقبل وطن بالإسكندرية: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات أثلجت صدور المصريين

قال المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الإسكان والمرافق بالأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بزيادة الأجور والمعاشات تعبر عن شعور القيادة السياسية بما يحتاجه المواطن المصري، فالرئيس دائمًا ما يشغله المواطن البسيط، ويسعى دائمًا إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وتوجه المهندس السيد حسن بالشكر إلى الرئيس السيسي على حزمة القرارات التي اتخذها اليوم، والتي تعتبر بمثابة هدية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعاني منها العالم أجمع.

وأكد أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين، خاصة وأنها جاءت أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، والذي عانى كثيرًا من الإهمال، وهو ما يضحد كافة الأكاذيب والشائعات التي يرددها أصحاب الأهواء الشخصية وأعداء البلاد.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.