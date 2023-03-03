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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب الموت المفاجئ.. أعراض النوبة القلبية عند النساء

صدى البلد

لقد سمعنا في معظم الأوقات أن النوبات القلبية هي مشكلة أكبر بالنسبة للرجال.

 لم نكن نعلم أن هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين النساء والرجال على حدٍ سواء وفقا لindia.com

 يمكن أن تختلف النوبات القلبية عند النساء عن تلك التي تحدث عند الرجال ، لكن هذا لا يعني أن النساء تعاني من نوبات قلبية أقل. 

الأعراض الشائعة هي ألم الصدر وعدم الراحة. تشعر النساء بألم الصدر مثل الضيق والتصلب في الجزء العلوي من الجسم ومن الممكن أيضًا الإصابة بنوبة قلبية دون ألم في الصدر.

هل تعلم أن النساء مقارنة بالرجال بحاجة إلى إقامة أطول في المستشفى بعد تعرضهن لأزمة قلبية؟ كما أن النساء أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالرجال. 

 

أعراض وعلامات التحذير من نوبة قلبية لدى النساء 


آلام الرقبة والفك والكتف وأعلى الظهر أو أعلى البطن (البطن)
ضيق في التنفس
ألم في أحد الذراعين أو كليهما
الغثيان أو القيء
التعرق
خفة الرأس أو الدوخة
تعب غير عادي
حرقة في المعدة (عسر الهضم)

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