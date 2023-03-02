محافظ الوادي الجديد: وصول 24 ألف شتلة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، وصول 24 ألف شتلة كدفعة أولى من إجمالي ١٤٥ ألف شتلة مُستهدف وصولها لتغطية مراكز المحافظة، والتي سيتم توزيعها لزراعة ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة وتشجير الطرق الرئيسية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون شجرة» ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الرئة الخضراء بمحافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن هذه المبادرة تُعزز من الممارسات البيئية الإيجابية التي تنتهجها المحافظة في ضوء اختيارها كأول مدينة خضراء على مستوى الجمهورية، وتتويجها عاصمةً للبيئة العربية لعام 2022.

وتابع سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم، وصول الدفعة الأولى من شتلات الأشجار، مُوضحًا أنه تم توزيع الأشجار على المراكز الخمسة، وفقًا لمساحة واحتياجات كل مركز وتم البدء بمركزي الخارجة وباريس، مؤكدًا توجيهات المحافظ بتوفير مصادر ري دائمة لرعاية الأشجار؛ لحُسن استغلالها والاستفادة من ميزاتها البيئية الكبيرة.