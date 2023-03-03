البحر الأحمر : جاري استكمال عدد من مشروعات الإسكان بمدينة الغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر انة جارى الآن استكمال عدد من مشروعات الإسكان بمدينة الغردقة ، حيث تم تنفيذ مشروع إسكان متميز عدد 17 عمارة سكنية ، بنسبة 87% ، على مساحة 56748م2 ، بجوار السوق الحضاري بالدهار – الغردقة ، بتمويل صندوق إسكان المحافظة ، وإشراف مديرية الإسكان بالبحر الاحمر.

يعد المشروع من مشروعات الإسكان المتميز ، وهو عبارة عن إنشاء عدد 17 عمارة سكنية بإجمالي عدد 340 وحدة سكنية كمرحلة أولى ، ضمن التخطيط المستهدف للمشروع 30 عمارة سكنية بإجمالي 600 وحدة سكنية ثلاث غرف وصالة بمساحة 150م2 للوحدة ، حيث تم التخصيص لعدد 2 عمارة عن طريق المزاد العلني .

كما يتم تنفيذ مشروع ال 18 عمارة بطريق الحجاز ، كمرحلة أولى ( حسب عدد المتقدمين في الإعلانين السابقين ) ، ضمن التخطيط المستهدف للمشروع وهو عدد ٨٠ عمارة ، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 50% ، وفيما يخص باقى الوحدات في انتظار الإعلان عنهم بمعرفة الصندوق بالتنسيق مع الوزارة ، حيث أنه تم تخصيص الأرض والحصول على جميع الموافقات والدراسات وكذا الرسومات والمقايسات اللازمة .