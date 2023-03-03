صيف ساخن جدا |كولر يعلن الاستغناء عن عدد من نجوم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رسائل مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبين خلال جلسة أمس بحضور محمود الخطيب رئيس النادي .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن كولر أخبر اللاعبين أن موسم الانتقالات الصيفية المقبلة سيشهد مفاجآت عديدة بشأن الاستغناء عن عدد من الأسماء الكبرى داخل الفريق بسبب الأداء السيء .

واضاف شوبير أن كولر أكد للاعبين أن “ الصيف سيكون ساخن للغاية برحيل عدد كبير من نجوم الفريق ” مشددا أن كولر أكد أنه سيكون هناك تغيرات جذرية في قوام الفريق الفترة المقبلة .

وتابع شوبير أن كولر أكد أن الفترة المقبلة هي الفرصة الأخيرة لعدد من اللاعبين لتحسين الأداء.

وأكمل شوبير أن كولر أكد للاعبين أنه سيتم التعاقد مع للاعبين جدد قادرين على تحمل المسؤولية.