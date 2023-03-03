السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات .. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي

بلينكن يكشف فحوى لقائه المقتضب مع لافروف

روسيا تحذّر من "عواقب وخيمة" لضلوع واشنطن والناتو في أوكرانيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة المتعلقة بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مضي الدولة في استكمال مسيرة التنمية والبناء رغم الأزمات الدولية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وقال إن «مصر مثل باقي دول العالم تأثرت سلبا بالأزمة الروسية - الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد العالمية".

وأضاف الرئيس السيسي أنه وجه "الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية: أولا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا. ثانيا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.

وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا. وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا. وزيادة المعاشات الـمـنـصرفـة لأصـحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023".

وأوضح أن ذلك شمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن طفلاً فلسطينيًا استشهد مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب آخرون، بعد اندلاع مواجهات في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الطفل محمد نضال سليم، 15عاماً، استشهد بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية عزون بمدينة قلقيلية".

وأشارت "القبس" إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية أدانت التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، مؤكدة رفضها كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن روسيا، حذرت من أن ضلوع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الحرب في أوكرانيا يجازف بالتسبب بحدوث "عواقب وخيمة"، وذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية قاطعها العديد من الدبلوماسيين الغربيين.

وقال سيرجي ريابكوف في "مؤتمر نزع السلاح" في جنيف إن "التهديد الإستراتيجي الأكثر حدة تمثله الآن الولايات المتحدة وسياسة الناتو الهادفة إلى زيادة تأجيج الصراع داخل أوكرانيا وحولها". وأضاف أن "ضلوعهما المتزايد في مواجهة مسلحة محفوفة بصدام عسكري مباشر لقوى نووية له عواقب وخيمة".

وأشارت "الوطن" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كشف، عن فحوى اللقاء المقتضب الذي جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع لمجموعة الدول العشرين في نيودلهي، قائلًا إنه طلب منه "إنهاء الحرب العدوانية" الروسية على أوكرانيا.

وفي أول لقاء مباشر بين واشنطن وموسكو بهذا المستوى الرفيع منذ بدأت روسيا غزو جارتها أوكرانيا قبل عام، شدّد بلينكن على مسامع لافروف على وجوب وقف الحرب وانتهاج الدبلوماسية سبيلاً للتوصّل إلى "سلام عادل ودائم".

وذكرت "الراي" أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستفرض عقوبات على كل من يسهّل تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وأكدت أنها ملتزمة بالعمل على خفض صادرات الطاقة الإيرانية "بشكل كبير". وأظهر موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على إيران الخميس على شركات شحن وبتروكيماويات إيرانية أو مرتبطة بإيران بما شمل شركتي شحن مقرهما الصين.

كما استهدفت العقوبات 20 سفينة شحن مرتبطة بشركات في الصين وفيتنام والإمارات.