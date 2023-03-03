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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شريف عبدالمنعم: لا يوجد أي خطر على الأهلي.. والسوشيال ميديا وراء فشل الكرة المصرية

صدى البلد

أكد شريف عبدالمنعم نجم الكرة المصرية السابق، أن شخصية اللاعب هي التي تفرق دائمًا في مستقبله كرويًا، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي في الأهلي مختلف عن السابق، والسوشيال ميديا أصبحت تُصدر وجهات نظر وأراء في اتجاهات معينة.

وقال عبدالمنعم نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "أحمد عبدالقادر لاعب مهاري لكنه متذبذب المستوى ولابد أن نتقبل ذلك، ويحتاج لتطوير نفسه بدنيًا، لكن الأمور صعبة حاليا على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات الشديد والذي أثر على معظمهم مؤخرًا وتسبب في العديد من الإصابات".

وأضاف: "اللاعب المصري ليس لديه القدرة على خوض مباراة كل 72 ساعة، ولا يوجـد أي خطر على الأهلي مطلقًا كما يتردد، والفريق لديه قائمة جيدة من اللاعبين، والتعادل مع الداخلية وارد، والأندية المنافسة تفقد نقاط أيضًا في مسابقة الدوري المصري".

وأكمل: "الأهلي سيفوز على القطن الكاميروني في القاهرة والكاميرون، وأتوقع أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا أمام صن داونز، رغم الإصابات التي يُعاني منها الفريق مثل عبدالقادر والسولية وخالد عبدالفتاح، ودائمًا الأهلي يصنع نتائج جيدة عندما تكون المواقف صعبة، ونتمنى أن يعود الزمالك لمستواه ويصعد هو الآخر للدور المقبل".

وحول لقاء الزمالك ضد بيراميدز، علق قائلًا: "الفريق الأبيض دائمًا له أفضلية على بيراميدز في مواجهات الدوري المصري".

وزاد: "لم أتابع مباريات منتخب مصر للشباب، ومنذ التعادل مع موزمبيق، وهذا الجيل تعرض للظلم، ولم يتم اعدادهم بشكل جيد، وبعضهم شارك وهو يعاني من بعض الإصابات، ولذلك لم يظهروا بشكل جيد".

وأضاف: "يجب الاهتمام بقطاعات الناشئين، علينا توفير ملاعب لهم، اللاعبين الصغار يعانون في المسابقات رغم امتلاك مصر لبنية تحتية جيدة، وعلينا التخطيط لمدة 10 سنوات قادمة مثلما فعلت نيجيريا والسنغال الآن".

وواصل: "منتخب مصر ليس لديه سوى عدد محدود من المحترفين، يتم البناء فقط على محمد صلاح، وأي مدرب لا يستطيع أن يفعل المستحيل، ومصر لا تملك منتخب أول أو أولمبي هناك فقط 5 أو 6 لاعبين مميزين، واتحاد كرة القدم لن يفعل المستحيل في هذا الوقت، الأمور تحتاج لوقت طويل، وسبب فشل الكرة المصرية هي السوشيال ميديا، ولا يتم الاهتمام بالاعداد والتخطيط مطلقا، والكل يبحث عن الأمور المادية فقط".

وأتم: "لآبد أن نستمر في التنقيب عن المواهب المصرية، ويتم انتقاء أبرز اللاعبين، ويتم تجهيزهم للمستقبل بشكل جيد، وأي تخطيط يحتاج لوقت وعدم استعجال النتائج، وأن ننظر لخطط الدول الآخرى، وأصبحنا نشاهد بعض الأشخاص يتحدثون عن تخطيط الكرة المصرية، وهم لا يفقهون شيئًا".

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