فريق أوروبي |نجم الأهلي السابق يتغزل في فريق صن داونز

أكد أبو المجد مصطفى نجم فريق الأهلي السابق أن مباراة صن داونز الجنوب إفريقي مع النادي الأهلي صعبة جداً وخارج التوقعات لعدة أسباب.

وقال أبو المجد مصطفى نجم فريق الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"في رأيي أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي فريق أوروبي ويجيد بناء الهجمة أمام المنافسين هو سبب صعوبة مباراة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".



وتابع أبوالمجد:"يجب على الأهلي التركيز في تخطي مواجهة القطن الكاميروني الأول ثم التفكير في مباراة صن داونز التي ستقام في أجواء صعبة على لاعبي الفريق الأحمر".

واضاف أن فريق الأهلي يعاني من سوء النتائج في مسابقة الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا مشيراً إلى أن هناك تراجع كبير في مستوى اللاعبين الكبار بالفريق الأحمر.

وقال أبو المجد مصطفي :"من وجهة نظري أن آداء الأهلي في تراجع منذ عودته من مشاركته بمونديال الأندية على الرغم من البداية القوية أمام أوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي في المونديال".

وتابع :" لاعبو الأهلي يتحملون مسؤولية تراجع الآداء في الفترة الأخيرة بشكل كبير".