موعد التطبيق والفئات المستهدفة.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023

زيادة المرتبات.. في ظل ما يشهده العالم من ظروفًا اقتصادية صعبة خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية و جائحة كورونا، قامت الدولة المصرية وللمرة الثالثة على التوالي بتقديم حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة عن كاهل مواطنيها، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور(زيادة المرتبات) وزيادة المعاشات، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد وقيمة الزيادات والفئات المستفيدة منها.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، عددا من القرارات المهمة التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، حيث وجه بـ زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المرتبات للموظفين، وذلك خلال جولة الرئيس التفقدية للمشروعات القومية في محافظة المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في محافظات الصعيد.



المالية تكشف موعد زيادة المرتبات



أكد وليد عبدالله وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة أن زيادات المرتبات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سيتم تمويلها من الإحتياطات العامة للموازنة العامة للدولة وهذه وفقا لقانون المالية العامة الموحد يتم استخدامها في حالة إقرار أي زيادات أو أي أمور قد تطرأ خلال العام، موضحًا أن الزيادة سيتم صرفها مع مرتب شهر 4 القادم.



زيادة المرتبات

الفئات المستفيدة من زيادة الأجور



وأشار وكيل المالية لشئون الموازنة خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن قرابة الـ 5 مليون موظف المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به و منهم الأطباء و أعضاء هيئة التدريس والمعلمين، مؤكدًا أن كافة الفئات داخل الموازنة العامة للدولة مخاطبين بهذه الزيادة.

زيادة المرتبات ورفع الحد الأدني للأجور



وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن الزيادة لن تقل عن ألف جنيه لكل درجة لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى كوادر أخرى بينها المهن الطبية، التي كان تتراوح قيمة البدل للعاملين بها من 700 جنيه إلى 1200 جنيه.

وتابع وكيل وزارة المالية، ان تبلغ قيمة الأجر الشهري للدرجة الثالثة للمهن الطبية ما يقرب من 5 آلاف جنيه، ووفقا للقرارات الجديدة يتم إضافة قيمة مقطوعة لتصل قيمة الزيادة إلى ألف جنيه، لكن في بعض الحالات قد تصل الزيادة إلى 1300 جنيه.



بشرى لأصحاب المعاشات



ووجه اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، خبرًا سارًا لأصحاب المعاشات، قائلًا: "يوم 1 إبريل نوعد أهالينا.. هيحط الكارت بتاعه في ماكينة صرف المعاشات هياخد معاشه مضاف له نسبة الزيادة الـ 15 %".

ولفت رئيس هيئة التأمينات والمعاشات إلى أن زيادة الـ 15% تكلفتها في السنة في حدود الـ 55 مليار جنيه،حيث تكون الزيادة بحد أدنى 170 جنيه وبحد أقصى 1635 جنيه وسيستفيد من هذه الزيادة حوالي 11 مليون مواطن.

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:



التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.



وقرر الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:



ـ زيادة المرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

ـ زيادة المرتبات للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

ـ زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

ـ زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة المعاشات 15% أول أبريل



وقرر السيسي ما يلي:

ـ زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

ـ رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

ـ زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.