الشيوخ يبحث كيفية استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة في نشر التوعية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المقررة يومي الأحد والأثنين القادمين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب باهر غازي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري".

كما يستعرض المجلس عدد من تقارير اللجان وهي :

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشؤروعات المتوسطى والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة لمحلية والنقل، عن اقتراحين برغبة مقدمين من :

- النائب حازم الجندي، بشأن "إطلاق أسطول سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها " .

- النائب محمد علي أبو حجازي ، بشأن " فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارسية التابعة للحكومة بأثاث صنع في دمياط للأثاث " .

2- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اقتراحين برغبة مقدمين من :

- النائبة كاميا صبحي بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ".

- النائب اكمل نجاتي بشأن " إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة (برنامج سند) يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 152 لسنة 2020".

3-تقرير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي ، بشأن " إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية ".

4- تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ ، بشأن " توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد " .

5- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا الهلالي بشأن " عمل برنامج موحد علي مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون علي دراية بمفهوم القيادة حتي يكون أكثر تأهلاً لسوق العمل ".

6- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة المقدمين من :

- النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن " عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا "

- النائب حسين خضير ، بشأن " إعادة بناء ثلاثة وحدات صحية بقري مركز شربين بمحجافظة الدقهلية واستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفي شربين المركزي ".

7-تقارير لجنة الصحة والسكان عن أقتراحات برغبات مقدمه من كلا من :

- النائب محمد محمد الشيخ بشأن " إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية".

- النائب محمد محمد الشيخ بشأن "تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية ".

- النائب محمود تركي ، بشأن " توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام للتيسير علي المرضي ولسرعة تلقي الخدمة العلاجية للحالات المرضية والحرجة مع تزايد عدد الحالات " .

-النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن " الاستفادة من المراز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة" .

- النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن إضافة جهاز قياس السكر بإستمرار ،ومضخة الأنسولين إلي منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضي السكر .

- النائبة كوثر محمود ، بشأن " قبول تسويات فنيي التمريض الحاصلين علي مؤهلات عليا بعد حصولهم علي البكالوريوس التقني " .

- النائب زين العابدين الإطناوي ، بشأن " انضمام محافظة المنيا إلي المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل " .

- النائب مؤمن معاذ ، بشأن تنفيذ لمرحلة الثالثة لتطوير مستشفي الخارجة التخصصي التابعة لوزارة الصحة " .

8-تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي عن اقتراحين برغبة مقدمين من :

- النائب محمود تركي ، بشأن " تفعيل وتطوير مكاتب التوجيه الأسري التابعه لوزارة التضامن الاجتامعي " .

- النائب محمود تركي ، بشأن " تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة " .