برلمانية: قرارات الرئيس بزيادة الأجور تؤكد حرصه على توفير حياة ملائمة للجميع

ثمنت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الإجتماعي القرارات الهامة، التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم الخميس بزيادة الأجور والمعاشات مؤكدة أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية وتؤكد مدي رؤية القيادة السياسية وحرصها علي توفير حياة كريمة لجميع المواطنين ضمن اهتمامه بملف الحماية الاجتماعية.

وأكدت هند حبيب أن الرئيس السيسي دائما ما يثبت ويؤكد علي اهتمامه بالمواطنين محدودي مشيرة الي أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم تمثل دعما كبيرا للمواطن في مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليا.

وأضافت عضو لجنة التضامن الإجتماعي أن توجيه الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣ يؤكد حرص الدولة علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وحرص الرئيس السيسي علي تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم.

تمثل حزمة الإنقاذ الجديدة في: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً .

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.