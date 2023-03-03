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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضلع من مثلث الرعب.. نجم ليفربول يبلغ كلوب بقرار رحيله عن الريدز

فيرمينو ومحمد صلاح
فيرمينو ومحمد صلاح

وجه البرازيلي روبرت فيرمينو، نجم فريق ليفربول، صدمة لمديره الفني الألماني يورجن كلوب، اليوم الجمعة.


وحسب فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن البرازيلي روبرتو فيرمينو أبلغ يورجن كلوب، اليوم الجمعة، عدم تجديد عقده ورحيله عن ليفربول نهاية الموسم الجاري.
وأوضح بليتينبيرج، أن فيرمينو لم يحدد وجهته الجديدة حتى الآن.


ولُقب الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني بمثلث الرعب في ليفربول خلال الفترة من 2017-2018 حتى 2021-2022، لكن ساديو ماني رحل إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، وبات الضلع الثاني على أعتاب الرحيل.


أرقام فيرمينو مع ليفربول


خاض فيرمينو 353 مباراة بقميص نادي ليفربول، سجل 107 أهداف، وصنع 78 هدفا.

ليفربول كلوب فيرمينو فلوريان بليتينبيرج أرقام فيرمينو

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