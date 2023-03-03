مدرب باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مواجهة بايرن ميونخ

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق، عن مواجهة بايرن ميونخ المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نانت، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نانت:" لن يكون نيمار متاحا للمشاركة في المباراتين المقبلتين ضد نانت وبايرن وميونخ".

أضف:" نيمار أحد أفضل الهدافين وغيابه خسارة كبيرة لنا".

كان باريس سان جيرمان خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في لقاء الذهاب على ملعب "بارك دي برانس".