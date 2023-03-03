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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة «ليفل الوحش» عبر يوتيوب

شاهيناز
شاهيناز

طرحت النجمة شاهيناز أغنيتها الجديدة " ليفل الوحش "؛  عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و جميع المنصات الرقمية الموسيقية. 

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة, الأغنية من كلمات فيصل العبد والحان محمود عز وتوزيع اسلام فتحي و هندسة صوتية اسلام غلاب و صولو محمود شاهي.

يذكر أحدث أعمال النجمة شاهيناز برنامج بنت أصول واغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان

ويقول مطلع الأغنية:

بتقولي انك حبتني    فاكر انك هتسبتني
بتخطط وتتكتكلي   حركات مش لايقه عليك 
واخده الأولى في المرازيه   هتفكر تلعب بيا 
مش هتشوف يوم حنيه    وهجيبك وهوديك
 

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النجمة شاهيناز شاهيناز ليفل الوحش يوتيوب برنامج بنت أصول الفنان محمد رمضان محمد رمضان

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