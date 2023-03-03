شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة «ليفل الوحش» عبر يوتيوب

طرحت النجمة شاهيناز أغنيتها الجديدة " ليفل الوحش "؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و جميع المنصات الرقمية الموسيقية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة, الأغنية من كلمات فيصل العبد والحان محمود عز وتوزيع اسلام فتحي و هندسة صوتية اسلام غلاب و صولو محمود شاهي.

يذكر أحدث أعمال النجمة شاهيناز برنامج بنت أصول واغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان

ويقول مطلع الأغنية:

بتقولي انك حبتني فاكر انك هتسبتني

بتخطط وتتكتكلي حركات مش لايقه عليك

واخده الأولى في المرازيه هتفكر تلعب بيا

مش هتشوف يوم حنيه وهجيبك وهوديك



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