شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة «ليفل الوحش» عبر يوتيوب

طرحت النجمة شاهيناز أغنيتها الجديدة " ليفل الوحش "؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و جميع المنصات الرقمية الموسيقية.
وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة, الأغنية من كلمات فيصل العبد والحان محمود عز وتوزيع اسلام فتحي و هندسة صوتية اسلام غلاب و صولو محمود شاهي.
يذكر أحدث أعمال النجمة شاهيناز برنامج بنت أصول واغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان
ويقول مطلع الأغنية:
بتقولي انك حبتني فاكر انك هتسبتني
بتخطط وتتكتكلي حركات مش لايقه عليك
واخده الأولى في المرازيه هتفكر تلعب بيا
مش هتشوف يوم حنيه وهجيبك وهوديك