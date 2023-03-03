تهديد .. حرب كلامية في أول مقابلة لـ وزيريّ الخارجية الأمريكي والروسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه لا يجب السماح لروسيا بالإفلات من العقاب على شن حرب في أوكرانيا، حسبما نقلت رويترز.

ليرد عليه نظيره الروسي سيرجي لافروف متهما الولايات المتحدة بالنفاق، وذلك خلال منتدى أمني حضروه في نيودلهي بالهند.

وقالا ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيو دلهي، والتقيا وجها لوجه للمرة الأولى منذ هجوم القوات الروسية لأوكرانيا قبل عام.

وقال بلينكن “إذا سمحنا لروسيا بالإفلات من العقاب وفعل ما تفعله في أوكرانيا، فهذه رسالة إلى آخرين قد يشنون عدوانا بأنهم ربما يتمكنون من الإفلات من العقاب أيضا”.

ليرد لافروف:" إن محاسبة روسيا على أعمالها في أوكرانيا تتم “بمعايير مزدوجة” في وقت بررت فيه الولايات المتحدة التدخل العسكري في مناطق مختلفة من العالم، مثل حرب العراق، والضربات الجوية على ليبيا، وقصف يوغوسلافيا إبان نزاع كوسوفو عام 1999، بما قالت إنه “تهديد لمصالحها الوطنية”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “الكل يسأل متى ستتفاوض روسيا.. الغرب يقول باستمرار إن الوقت لم يحن بعد للتفاوض لأن أوكرانيا يجب أن تنتصر في المعركة قبل أي مفاوضات”.

واردف الوزير الروسي متهما واشنطن “بمحاولة عسكرة” الحوار الأمني الرباعي.