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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد عمال: سعداء بقرار رفع الحد الأدنى للأجور

صدى البلد

قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العمال سعداء من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، ويشعرون أنا القيادة السياسية تشعر بمشكلاتهم من خلال الدعم المستمر.
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن ما يتم من قبل القيادة السياسية يرسى قواعد بالنسبة لعمال مصر، بأن العدالة الاجتماعية بالنسبة لهم ركن أساسي بالنسبة للدولة".

 

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعددهم يتخطى 5 ملايين موظف، يستفيدون بشكل مباشر من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأجور، كما أن الرئيس وجه الحكومة بإصدار حزمة قرارات من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على كافة العاملين بالدولة المصرية".

https://fb.watch/j1VhlA0tpd/?mibextid=RUbZ1f

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاملين بالدولة الدولة المصرية القيادة السياسية الحكومة العدالة الاجتماعية

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