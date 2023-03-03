محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة إجراء قرعة الوحدات الشاغرة بمساكن الأولى بالرعاية

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة إجراء قرعة الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن الأولى بالرعاية، وسرعة فتح طريق يربط بين منطقة السبط وشارع بورسعيد؛ لتيسير حركة المواطنين، وذلك في حال موافقة الأهالي وأصحاب المزارع بخط سير الطريق المقترح.

جاء ذلك عقب لقاء المحافظ مع الأهالى اليوم، الجمعة، عقب أداء الصلاة بمسجد الشيخ صبيح بمنطقة الخارجة القديمة، وسط جموع المواطنين من أهالي المنطقة. حيث أعقب أداء الصلاة عقد لقاءٍ جماهيري لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.

ووجه المحافظ وإنشاء دار مناسبات ملحق بالمسجد وذلك بالمساهمة بين المحافظة والأهالي، واستكمال إنارة الطريق الواصل بين منطقتي الشيخ صبيح وحي المحابس، وسرعة الإنتهاء من إنشاء مدرسة السبط البحري الجديدة لخدمة أهالي الحي، ودراسة إنشاء مركز شباب بالحي حال توفير أرض لإقامته بالتنسيق مع الأهالي، لعدم وجود أراضي فضاء تابعة للدولة بالمنطقة.

وكان محافظ الوادي الجديد، تفقد أمس الخميس، أعمال إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه عدد من التنفيذيين المعنيين، واطلع على المخطط التفصيلي للمشروع الذى يضم مضمار بطول 5 كم و منصة مشاهدة رئيسية ومنصات جانبية للجمهور، وقرية تراثية وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.

كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بمباني مجمع المصالح الحكومية المميكن، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية وتوصيل الصرف الصحي. وكذلك أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة وبدء رصف الطرق المؤدية إليه بعد التوسعة