فاكرينه غني.. تفاصيل اختطاف صاحب شركة وطلب 5 ملايين جنيه فدية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف صاحب شركة ومساومة أهليته على دفع 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

بداية واقعة الاختطاف

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف صاحب شركة ومساومة أهليته على دفع 5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وضبط المتورطين ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بتغيب شقيقه صاحب شركة كائنة بدائرة القسم عقب خروجه من شركته وعقب ذلك تلقى نجل عمه إتصال هاتفى من المُتغيب على هاتفه الخاص وأخبره خلاله بقيام مجموعة من الأشخاص بإحتجازه وطالبوه بدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

عودة المخطوف

وفى وقت لاحق حضر المتغيب وقرر بتلقيه إتصال هاتفى من شخص إدعى خلاله بحيازته قطعة أثرية وطلب منه مقابلته لعرضها عليه لمحاولة بيعها مقابل تحصله على عمولة ولدى تقابله معه بمحافظة الجيزة فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى إنتحلوا صفة رجال شرطة وإصطحبوه داخل الميكروباص وإحتجزوه داخل أحد المبانى وطلبوا منه سداد مبلغ 5 ملايين جنيه ، وعقب ذلك أطلقوا سراحه بمنطقة 6 أكتوبر.

إجراء التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الإسكندرية ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

مواجهة المتهمين

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة تعرفه على المجنى عليه ولإعتقاده بثرائه إختمرت فى ذهنه فكرة إختطافه ومساومة أهليته على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه .

وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وإرتكاب الواقعة إلا إنه إكتشف عدم قدرة المجنى عليه على دفع المبلغ المالى فقام بإطلاق سراحه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.