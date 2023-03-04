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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

عاصفة رملية
عاصفة رملية

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس ليوم السبت، حيث أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا عن حالة الطقس.

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ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة .. إعلان صادم من الأرصاد

وأبرز التقرير المصور، تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المحملة بالرمال غرب البلاد على فترات متقطعة، وسط ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار على جنوب البلاد.


وتابع التقرير المصور، أن هذا الأمر يعود إلى تأثر البلاد بالمنخفض الصحراوي وتمركزه على شمال مصر ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، محذرة المواطنين من حالة الطقس، وضرورة ارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع.
 

طقس مائل للحرارة 


وذهب التقرير المصور ، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

 

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