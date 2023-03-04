عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس ليوم السبت، حيث أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا عن حالة الطقس.

وأبرز التقرير المصور، تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المحملة بالرمال غرب البلاد على فترات متقطعة، وسط ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار على جنوب البلاد.



وتابع التقرير المصور، أن هذا الأمر يعود إلى تأثر البلاد بالمنخفض الصحراوي وتمركزه على شمال مصر ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، محذرة المواطنين من حالة الطقس، وضرورة ارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع.



طقس مائل للحرارة



وذهب التقرير المصور ، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



