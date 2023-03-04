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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى المزيد من زيادات معدلات الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقريره نصف السنوي إلى الكونجرس الصادر أمس الجمعة: "إن اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".

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زيادات مستمرة

ويرى المسؤولون أن "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية".

ونُشر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل شهادة الرئيس جيروم باول أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.

يشن محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة أكثر إجراءاتهم جرأة ضد التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته منذ جيل. ورفع مسؤولو السياسة النقدية سعر الإقراض القياسي ربع نقطة مئوية في بداية فبراير، ليصل الهدف إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75%.

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وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخطوة كانت بمثابة تراجع في وتيرة التشديد النقدي مقارنة بزيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الذي عُقد في ديسمبر، والذي أعقب أربع ارتفاعات متتالية بحجم 75 نقطة أساس.

التقرير تضمن العديد من الدراسات التي تسلط الضوء على موضوعات خاصة بما في ذلك توضيح سبب بطء تعافي القوى العاملة.

وأشار التقرير إلى أن "أكثر من نصف هذا النقص في القوة العاملة يعكس معدل المشاركة الأقل بسبب موجة التقاعد التي تجاوزت التوقعات في ظل الاتجاهات الديموجرافية". يُعزى النقص المتبقي إلى تباطؤ النمو السكاني، والذي يعكس بدوره ارتفاع معدل الوفيات بشكل أساسي بسبب كوفيد-19 وانخفاض معدلات الهجرة في أول عامين من الوباء".

 

 

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