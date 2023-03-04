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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عودة الموجة الساخنة| الأرصاد تكشف مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الأحد ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية وقد تصل لـ 36 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، مؤكدة أن هذه الفترة هي فترة تقلبات جوية حادة وسريعة.
 

حالة الطقس اليوم السبت

وأوضحت “غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الطقس خلال فترة النهار مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على محافظات حنوب الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس بارد خلال فترة الليل، خاصة في الساعات المتأخرة وساعات الصباح الباكر على أغلب مناطق الجمهورية.

الشبورة المائية 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تكونت اليوم شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، منوهة إلى أن الشبورة المائية تتحول مع فترات النهار إلى أتربة ورمال عالقة في الجو؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يجعل جميع الملوثات والأتربة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

نشاط في الرياح 

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطا في الرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد، وتحديدًا في السلوم ومطروح.

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