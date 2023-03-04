ملك ليفربول.. محمد صلاح على موعد مع حدث تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد

يستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء غدًا، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد رود، في قمة الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار بعدما انهزم في مباراة الدور الأول، واستكمال الانتصارات، بعد الفوز على ولفرهامبتون، الأسبوع الماضي

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

وسيكون محمد صلاح على موعد مع حدث استثنائي حال تسجيله هدفًا على الأقل في شباك مانشستر يونايتد.

وحال تسجيل محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد سيرفع “مو” رصيده من الأهداف إلى 128 هدفًا، ليصعد لصدارة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي “ بريميرليج”، بالتساوي مع روبي فاولر، حيث يملك “مو” 127 هدفًا.

حال تسجيل “مو”، سينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج، والتي يتشاركها مع ستيفن جيرارد برصيد 8 أهداف لكل منها.