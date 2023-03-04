تردد القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، منافسه القطن الكاميروني، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني على قناة تايم سبورتس الأرضي على نايل سات وترددها 11861 أفقي

ويمكن للمشاهد استقبالها بجودة HD عن طريق جهاز يحول الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال، وذلك من خلال جهاز معين خاص.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي "التماثلي": UHF9

التردد الأرضي "الرقمي": UHF32

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني، لتحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال، لإحياء آماله في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية، وتجنب الخروج مبكرا. وكان الأهلي خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ثم تعادل أمام صن داونز بالقاهرة بنتيجة 2-2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، خلف صن داونز المتصدر (7 نقاط)، والهلال صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

أما القطن الكاميروني، فيتذيل جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط حتى الآن.