دفعة جديدة.. فاجنر الروسية ترسل جثث جنود أوكرانيين إلى كييف

نشر مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، مقطع فيديو يُظهر توابيت تحتوي على جثث جنود أوكرانيين أعيدوا إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بريجوزين، مرتديًا معدات عسكرية كاملة: "نرسل شحنة أخرى من مقاتلي الجيش الأوكراني إلى البلاد قاتلوا بشجاعة وهلكوا لهذا السبب ستعيدهم أحدث شاحنة إلى وطنهم الأم".

وأظهرت اللقطات رجالَا يرتدون زيًا عسكريًا يغلقون توابيتا خشبية ويحملونها في شاحنة.

وأشاد بريجوجين، مرارًا وتكرارًا بالجيش الأوكراني باعتباره خصمًا جديرًا وقادرًا.

كان مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين أعلن في يناير اعتزام مجموعته إرسال جثث جنود أوكرانيين قتلوا خلال المعارك في بلدة سوليدار التي سيطرت عليها، إلى مناطق واقعة تحت سيطرة أوكرانيا.

ونقل موقع "ريا فان" الإلكتروني، التابع للمجموعة الإعلامية التي يمتلكها بريجوجين، عن أحد قادة فاجنر قوله، إنه سيتم إرسال الجثث من سوليدار إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في أربع أو خمس قوافل تضم إجمالا نحو 20 شاحنة.