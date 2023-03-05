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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتجنن عليهم.. تفاصيل جديدة في تخلص مهتز نفسيا من زوجته ونجله بالمطرية

جثة
جثة

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته ونجله أمام الجيران بالمطرية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثتي المجني عليهما وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مهتز نفسياً بعد قتله زوجته ونجله أمام الجيران بالمطرية .

تلقت قسم شرطة المطرية بلاغاً من الأهالي بالعثور علي جثة جارتهم وطفلها على سلم العقار محل سكنهم بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم العثور علي جثة سيدة تعمل عاملة في حضانة بالمطرية وجثة نجلها ٤ سنوات .

وتبين من التحريات الأولية أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة البشعة بعد أن انتابته حالة من الهياج الشديد نتيجة مرضه النفسي ولم يشعر بنفسه إلا وهو يمزق جسد زوجته وطفلة الوحيد بسكين المطبخ.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الحادث وتم اقتياده لقسم الشرطة وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.

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