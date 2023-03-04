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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا ويستفيد منها 11 مليون مواطن

المعاشات
المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف الزيادة لأصحاب المعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه من المقرر أن يستفيد من قرار الرئيس السيسي كل من يتقاضى معاشا من الهيئة.

وألأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه  بوضع أقصى زيادة  ممكنة  مع التبكير "وكذا أن النسبة التي تقرر زيادتها تعد أقصى زيادة يسمح بها قانون المعاشات وفقاً  للدراسات الاكتوارية".

وواصل في مداخلة هاتفية خلال "برنامج كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON : الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي بنسبة 15% لأصحاب المعاشات تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات يقدر بـ11 مليون مواطن وتبلغ  الزيادة الشهرية 4.5 مليار جنيهاً مع تبكير الزيادة لتشمل ثلاثة اشهر من  التكلفة من العام المالي 2022-2023.

لافتاً إلى أن ما حدث يؤكد  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  والحكومة تشعر بما  يخامر المواطن في ظل الأزمة، وأن تقدم ما في وسعها لدعم وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار عن كاهله، قائلاً: "شغالين على كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، التي منها التعديلات التشريعية، وسوف يتم صرف الزيادات أبريل المقبل".
 

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