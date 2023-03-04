بعد فوز الأهلي على القطن الكاميروني .. تعليق قوي من أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على منافسه القطن الكاميروني بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، موضحا أنها بداية إيجابية وهذا الماتش كان ممكن يخلص 5 أو 6 أو 7 للأهلي.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي القطن الكاميروني لم يأت وأداءه متواضع ويتذيل المجموعة الثانية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الهدف الثالث ملعوب من قندوسي إلى الملك علي معلول ثم إلى رأفت خليل، ومن أجمل الأهداف في المباراة.

واستطرد أن رأفت خليل عند السؤال عليه وجده ناشئ ولكنه ثابت وعنده ثقة في نفسه وكأنه يشارك مع الأهلي منذ 10 سنوات ويلعب أمام فريق ناشئ.

وأكد أحمد موسى، أن هناك فريق من الأهلي يتلقى العلاج خارج الملعب من 6 عناصر، والباقى تمكن من الفوز بثلاثية مع الرأفة على القطن الكاميروني، مستطردا أنه كان يبحث عن الشناوي طيلة المباراة.

وأردف أن الأهلي أصبح يملك 4 مباريات وموقفه صعب، والصعود إلى ثمن النهائي، معلق في أقدامه، ويحتاج 7 نقاط من المباريات المقبلة، وأي تعثر يعني مغادرة البطولة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن هذه المباراة تعد بداية إيجابية للمارد الأحمر، ويجب نسيان مباراة اليوم والتركيز في الدوري، بعدما تم رفض تأجيل مباراته المقبلة، موضحا أن نادي البطولات يلعب ولا يعترض".