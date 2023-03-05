الوادي الجديد تستقبل الفوج السادس من برنامج اعرف بلدك لشباب المحافظات

استقبلت محافظة الوادي الجديد الفوج السادس من برنامج اعرف بلدك، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لتنفيذ برامجها لشباب المحافظات، وتشمل عددا من الرحلات الترفيهية والثقافية، تحت عنوان "اعرف بلدك"، بمشاركة 50 مشاركا من الجنسين، ابتداء من أمس السبت حتى 9 مارس 2023

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن البرنامج يتضمن زياره الأماكن السياحية والأثرية والمشروعات القوميه على أرض محافظة الوادى الجديد، بمدينة الفرافرة، الداخلة، الخارجة، موجهاً الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على جهودها في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والاجيال القادمة والتعريف بتاريخ الوطن العربي.

وفى سياق متصل تستكمل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات تدريب مشروع 1000 بنت 1000 حلم، حيث يتم تدريب وتعليم الفتيات مهارات خماسي كرة القدم في إطار التعاون المشترك يين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والادارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية.