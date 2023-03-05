عضو المجلس القومي للأجور: نشكر الرئيس السيسي على رفع الحد الأدنى

‏أكد الأستاذ عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، أن التحرك الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الحد الأدنى للأجور للجهاز الإداري للدولة جاء في وقته، ويعتبر قرارا مرحبا به جدا ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وتابع عماد حمدي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج من مصر تقديم الإعلامي عمرو خليل المذاع عبر فضائية “cbc”، أن القرار يعتبر استشعارا من الرئيس بالأزمة الاقتصادية العالمية وما خلفتها من تداعيات فتدخل الرئيس فورا، وأيضا العام الماضي كان قد تدخل الرئيس مرتين مرة في شهر أكتوبر ومرة في ما قبل شهر إبريل وقام وقتها بزيادة الحد الأدنى للأجور وأيضا زيادة العلاوات في هذا التوقيت.

تكلفة الزيادات تصل الى 150 مليار جنيه

وأشار عماد حمدي الى أن زيادة الحد الأدنى إلى 3500 جنيه لأقل فئة وهي الفئة السادسة، وأيضا أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري والمعلمين، تكلفته حوالي 150 مليار جنيه، أما العاملون بالقطاع الخاص فبعد قرارات السيد الرئيس وما أعلنه وزير المالية اليوم في المؤتمر سيشهد بعد ذلك بعض المباحثات والمناقشات فيما يخص المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، ومن الممكن أن يكون هناك بعض المناقشات مع رجال أعمال لاحتمالية عقد اجتماع قريب، بالإضافة إلى بعض الوزارات المعنية الأخرى.