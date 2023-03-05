نيلي كريم تروج لـ مسلسلها الرمضاني «عملة نادرة» عبر إنستجرام

روجت الفنانة نيلي كريم لـ مسلسلها الجديد"عملة نادرة" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

وشاركت نيلي البوستر التشويقي الأول للمسلسل، وعلقت:" يارب".

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

وتستكمل نيللى كريم تصوير بعض مشاهد المسلسل حاليا بالأقصر .

مسلسل «عملة نادرة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر، و ندى موسى، و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.