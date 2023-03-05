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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

شريفة فاضل
شريفة فاضل

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

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أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

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بعد وفاة شريفة فاضل.. تعرف على سر بكائها عند سماع أغنية أم الشهيد


جنازة شريفة فاضل:

وتقام صلاة الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر و الدفن فى مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة صلاح سالم مقابر الامام الشافعي.


وفاة شريفة فاضل :

وأعلنت ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خبر رحيل الفنانة شريفة فاضل حيث كتبت على صفحتها على انستجرام:"


تعد أغنية “تم البدري بدري” للفنانة شريفة فاضل، إحدى أبرز أغاني وداع رمضان، حيث أبدع الشاعر عبد الفتاح مصطفى في وصف حالة الوداع الحزين التي تتملك المصريين والعرب برحيل شهر رمضان، وخرجت من بين يديه كلمات الأغنية التي قدمها إلى وجدى الحكيم الذي كان يعمل مراقبا للموسيقى والغناء بالإذاعة.

واتفق وجدي الحكيم معه على أن يلحنها الموسيقار عبد العظيم محمد الذي أبدع في اللحن خلال يومين فقط، حتى أنه جعل من الوداع بهجة وفرحة، كما اتفقا على أن تغنيها المطربة شريفة فاضل التي كانت في بداية مشوارها الفني، وقد حفظتها في ثلاثة أيام.

وتنازل  كل من عبد الفتاح مصطفي وشريفة فاضل عن أجرهما عن الأغنية، وكان 15 جنيها لكل منهما إكراما لشهر رمضان.

ومن يوم إذاعتها في الستينيات، أصبحت أغنية “والله لسه بدرى يا شهر الصيام”أغنية الأيام الأخيرة من رمضان وتغنى في وداعه.

وستظل هذه الأغنية هي الأشهر والأقرب إلى المزاج المصري الذي اعتبرها إعلان ختام الشهر الفضيل.

ومن شدة حب الشعب المصرى لهذه الأغنية، يبدأ فى سماعها مع قدوم منتصف شهر رمضان، إن لم يكن مع نهاية الأسبوع الأول، ولا تتوقف قيمة هذه الأغنية على ما تحمل من معانٍ فقط بل فرضت نفسها من أول لحظة قدمتها فيها شريفة فاضل.  

"تم البدر بدرى"تلك الأغنية التى تتردد دائمًا فى نهاية الشهر الكريم وكأننا نودع ضيفًا عزيزًا هل علينا بالفرح والسعادة وترك لنا عيدًا وبهجة.

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