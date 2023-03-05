بعد دقائق من وفاتها.. شريفة فاضل تتصدر تريند تويتر|شاهد

تصدرت الفنانة الراحلة شريفة فاضل تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات"تويتر" خلال اللحظات الحالية.

جاء ذلك بعد الإعلان عن خبر وفاتها منذ قليل عن عمر يناهز 92 عاماً.

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

"أم البطل .. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ ٩٢ عاما .

إنا لله وإنا اليه راجعون"

وأيضاً:

“الشهيد سيد السيد بدير ووالدته شريفة فاضل ام البطل”

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 92 عاما .

وأعلنت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خبر رحيل الفنانة شريفة فاضل، حيث كتبت على صفحتها على انستجرام:"توفيت الفنانة شريفة فاضل ربنا يرحمها ".