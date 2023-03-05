قرار تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد قرار حصول مواطني عدد من الدول من بينها دول عربية على تأشيرات دخول إلى روسيا لمدة 6 أشهر .



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن السعودية والكويت والبحرين وعمان جاءت ضمن الـ 19 دولة ممن شملهم القرار الجديد الخاص بتسهيل حصول مواطنيها على تأشيرة دخول إلى روسيا .



وضم القرار الجديد الذي وقعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الشهر الماضي إلى جانب ال 4 دول عربية بروناي وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولاوس وماليزيا والمكسيك وميانمار وعمان وصربيا وتايلاند وغيرهم .



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق أن موسكو تخطط لتقديم السفر بدون تأشيرة لمواطني عدة دول إلى جانب رفع القيود عن إصدار التأشيرات الإلكترونية لعدد كبير من الدول .

