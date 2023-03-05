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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من تآكل المنحدرات|فئران بحجم القطط ترهب بلدة ساحلية في بريطانيا

صدى البلد

تسببت فئران عملاقة بحجم القطط في حدوث فوضى في بلدة ساحلية بريطانية، وسط مخاوف من تآكل المنحدرات بسبب هذه القوارض.

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، هبط عدد كبير من الفئران على منتجع شهير على شاطئ البحر على طول الساحل الويلزي، مما أثار القلق بين السكان المحليين. 

وتضاعفت الفئران - التي توصف بأنها "كبيرة مثل القطط" - حول كاسل بيتش في تينبي، ويلز في السنوات الأخيرة، ما يثير القلق بشأن مستقبل المدينة للخطر.

اندلعت قضية القوارض ، التي كانت معروفة في المدينة منذ سنوات ، مرة أخرى مؤخرًا بعد انتشار مقطع فيديو صادم يظهر القوارض الهائلة التي تدور حول منحدرات كاسل بيتش.

يُظهر الفيديو الفئران وهي تتدافع حول الصخور من حفرة إلى أخرى بينما تضرب الأمواج الصخور بالأسفل.

وحث السكان الغاضبون مجلس بيمبروكشاير المحلي على التحرك مع استمرار زيادة أعداد القوارض.

وقال روجر مايلز، وهو ملاح محلي، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: "الفئران في كل مكان حقًا"، مضيفًا أن “هناك منطقة معينة ترى فيها أجزاء من الجرف قد تعرضت للتآكل”.

وأضاف المقيم ديريك براون أن "الضرر الهيكلي الذي قد يتسببون به في واجهة الجرف هو مصدر القلق الأكبر".

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