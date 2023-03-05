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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الغضبان: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أفضل قرار في تاريخ بورسعيد

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد هو افضل قرار في تاريخ المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة بشان عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (12) لسنة 1977 بدون أي وجه حق.

وقال "الغضبان" انا من بور سعيد ومسئول تنفيذي وسياسي واهلي في بور سعيد عارفني وعندما صدر في عام 76 قرار جمهوري بتحويل بور سعيد منطقة حرة جاء من الدولة المصرية والاستيراد كان مفتوح وجميع المحافظات تأتى إلي محافظة بور سعيد مما صنع حالة من انتعاش التجارة" متسائلا أين الظلم الذي تعرضت له محافظة بور سعيد؟

وتابع :" محافظة بور سعيد حصلت علي مكافآت عن باقي الشعوب، وقرار بور سعيد منطقة حرة كان قرار دولة وإلغاء القرار قرار الدولة " مضيفا :" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى عندما قررت تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد أفضل من قرار تحويل منطقة بور سعيد  منطقة حرة ".

وأضاف :" قرار التأمين الصحي أعظم قرار  وكل المحافظات تحسدنا عليها لأنه يمس كل المواطنين بينما التجارة تمس فئة محددة" مضيفا :" نحن نعيش ازهي فترات الدولة المصرية وليس بعد الصحة أي شيء ".

وأوضح أن البطاقة الاستيرادية عبارة عن رخصة وطالما متوقفة ليس عليها ضرائب" مشيرا إلي أن كل أسبوع تقوم المحافظة باستقبال المسئولين وفتح حوارات مع لحل المشكلات".

اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التامين الصحي الشامل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

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