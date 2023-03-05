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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين في واقعة منصة هوج بول.. تفاصيل

صدى البلد

قررت نيابة الشوؤن الاقتصادية وغسل الأموال، حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين في واقعة منصة هوج بول ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

تدفع 1500 جنيه وتاخد 4 آلاف.. نص التحريات في قضية منصة هوج بول

مخدتش فلوس.. أحد ضحايا هوج بول : حطيت 42 ألف جنيه في التطبيق

وكشفت التحريات الأولية، في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق ايهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق الربح عبر منصة هوج بول.

منصة هوج بول 

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين استدرجوا الضحايا عن طريق ايهامهم بالربح السريع عن طريق إيداع مبلغ مالي ١٥٠٠ جنيه مقابل ربح مادي 4 آلاف جنيه.

وكشف مصدر مطلع على تحقيقات واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول ل "صدى البلد"، أنه حتى الآن جرى عمل 8 محاضر في أقسام الشرطة المختلفة بمديرية أمن القاهرة بينهم البساتين والمعادي.

وأكد المصدر، أن من بين الضحايا محامي وموظف في بنك ومحاسبين في شركات كبرى.

واوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية تعكف على إنهاء إجراءات المحاضر لتقديم كافة الدلائل لجهات التحقيق، موضحاً، أنه من المقرر أن يتم إحالة الواقعة الي نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق في الواقعة.


وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).    

كشف لغز هوج بول

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين على تطبيق هوج بول وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل  عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق تطبيق هوج بول بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر مثل هوج بول التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال من تشكيلات عصابية دولية
 

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