السعودية.. تحذير عاجل من وزارة الصحة بشأن تواجد الهواتف في غرف النوم

نصحت وزارة الصحة السعودية، بإخراج الهواتف المحمولة من غرف النوم نظرا لما لها من أثر سلبي على جودة النوم.

وقالت الصحة السعودية، عبر حسابها "عش بصحة" على منصة “تويتر”: "لنوم أعمق أخرج الجوال من غرفتك وقت النوم”.

وجاء ذلك في إطار مساعي الوزارة للتوعية بأهمية التوازن الرقمي القائم على تفادي الأضرار السلبية للتقنيات الحديثة.

وحذرت دراسات سابقة من عادة تفقد الهاتف فور الاستيقاظ مشيرة إلى أن تلك العادة تشكل العديد من المخاطر الصحية وتساهم في تشتيت الانتباه والتوتر في حياتك.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة سويدية إلى أن استخدام الهواتف المحمولة بشكل متكرر يرتبط ارتباطا مباشرا بزيادة مخاطر اضطرابات النوم وأعراض الاكتئاب لدى الشباب.