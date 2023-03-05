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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يختتم زيارته لمحافظة الوادي الجديد بتفقد أنشطة أندية الفتاة والمرأة

صدى البلد

 

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنشطة أندية الفتاة والمرأة، جاء ذلك في ختام برنامج زيارته لمحافظة الوادي الجديد، والتي بدأها صباح اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمعروضات والخامات المتميزة للمنتجات بالمعرض، والتي تقدمها أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض كونها توفر أكبر عدد ممكن من فرص العمل للمرأة والشباب، ويعرض بها منتجات متنوعة تهم البيت المصري، وتأتي في صالح المواطنين في إطار جهود الدولة والجهات التنفيذية لدعم المواطنين في تشجيع المنتج المصري وتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدد من الفقرات في الكاراتيه والفنون الشعبية وشارك في مباراة لكرة القدم مع قدامي اللاعبين والرياضيين بالصالة المغطاة، وشارك في مبادرة"الشجرة المثمرة طويلة الأجل" لزراعة ٤٠ شجرة بالمدينة الشبابية بالوادي الجديد.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائبة آيه مدني عضو مجلس النواب، النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، محمد حسن، مصطفي مجدي، مصطفي عز العرب معاوني الوزير، بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير، ولفيف من قدامي الرياضيين واللاعبين .

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم، وعقب وصوله توجه إلى مضمار الدراجات لإطلاق شارة البدء للماراثون الرياضي للدراجات الهوائية، ووضع حجر أساس نادي الهجن، وتفقد مضمار الهجن الجديد، وتفقد المدينة الشبابية بالخارجة، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع مجموعة من شباب وفتيات محافظة الوادي الجديد "شباب أهل مصر، برلمان الشباب، ومديري مراكز الشباب، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب"، والتقي خلال لقاء حواري مفتوح مع أبناء الوادي الجديد المشاركين ببرنامج "أهل مصر" المعسكرات الداخلية.

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